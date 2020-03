Un magasin de bricolage a été pris d'assaut avant sa fermeture...

Dans et en direction du centre de Jemeppe, il y avait du monde sur les routes ce mercredi matin. A quelques exceptions près, ce sont vers la zone commerciale de la rue de la Station et le parking de l'Aldi que les voitures se dirigeaient alors qu'il a bien été répété que les magasins d'alimentation restent ouverts... Tous les autres, dits non essentiels, doivent fermer à 12 h selon les dernières mesures prises par le Conseil National de Sécurité dans le cadre de la lutte contre le Covid 19. La plupart ont d'ailleurs anticipé puisque parmi les enseignes de chaînes de magasins bien connues présentes dans le centre de Jemeppe, celles qui n'avaient pas encore annoncé leur fermeture n'ont pas ouvert leurs portes ce mercredi matin. Sur les portes d'entrée, un affichage indique à la clientèle les raisons de la fermeture et, lorsque le service est disponible, signale qu'il reste possible d'effectuer ses achats en ligne.

Tant au Delhaize, qu'au Lidl et à l'Aldi, un nombre limité de caddies est disponible et une personne postée à l'extérieur veille à ce que les clients entrent un à un dans le magasin et ce, au fur et à mesure que d'autres clients sortent. Chez Lidl, c'est l'employé lui-même, équipé de gants, qui récupère le caddie d'un client venant de sortir et qui le propose au client suivant dans la file. "Même si vous êtes venues à deux, vous ne rentrerez qu'une à la fois, avec chacune un caddie, de manière à assurer une distance de sécurité", a indiqué l'employé à deux dames qui attendaient pour entrer.

En face, chez Delhaize, chacun prend son caddie et se range dans la file. Le procédé est le même si ce n'est que l'employée, en plus de porter des gants, tient une bouteille de désinfectant à la main et asperge les poignées du caddie à chaque fois qu'entre un nouveau client. A l'extérieur, on voit de plus en plus de personnes circuler avec un masque de protection sur le visage, voire une écharpe ou un foulard. A plusieurs reprises, nous avons croisé un véhicule de police qui circulait pour veiller à ce que les mesures aient bien été comprises et mises en application. L'ambiance est très particulière...

Ailleurs dans le centre de Jemeppe, c'était calme vu que la plupart des magasins étaient déjà fermés à l'exception de pharmacies, librairies ou encore boulangeries. Deux enseignes hors alimentaire étaient cependant ouvertes et ont attiré du monde. Tandis qu'une dizaine de personnes faisaient la file en attendant de pouvoir entrer dans une boutique de téléphonie, on a pu constater un va et vient de camionnettes et véhicules avec remorque sur le parking du magasin de bricolage Hubo. En effet, ce type de magasin doit aussi fermer ses portes. Du coup, ils furent nombreux à s'y rendre pour se procurer du matériel. Si bon nombre de particuliers voient dans ce confinement l'occasion de réaliser divers travaux à la maison, nombreux étaient aussi des ouvriers dans le bâtiment venus se fournir pour ne pas tomber à court...