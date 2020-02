Du côté du CHU de Liège, on est prêt à faire face au coronavirus. "Même si rien n’a été communiqué de la part des autorités en ce qui concerne un éventuel dépistage du personnel revenant d’Italie ou non, notre hôpital est prêt à faire face depuis deux semaines. Il y a une stratégie à suivre pour les patients qui reviennent d’une zone endémique", dévoile le docteur Christelle Meuris, infectiologue au sein du CHU. Concrètement, si des contaminations se produisaient, l’hôpital entrerait dans une deuxième phase, les patients infectés seraient isolés dans un service spécialisé et les personnes avec lesquelles ils ont eu des contacts étroits seraient sous surveillance.

