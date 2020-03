Face au coronavirus, alors que les personnes infectées et les décès augmentent de jour en jour, il est triste, et même inquiétant, de constater que certains éprouvent manifestement quelques difficultés à intégrer les consignes de sécurité… pourtant répétées en boucle…

C’est le cas à Neupré où, malgré l’appel au confinement, les services de police ont été confrontés à des rassemblements en divers lieux où, en temps normal, des jeunes ont l’habitude de se retrouver… Sauf que, qu’ils génèrent ou non des nuisances, on ne peut plus désormais se permettre de faire ce que l’on faisait il n’y a pas encore si longtemps…

"Nous avons reçu beaucoup d’appels de citoyens qui nous signalent des rassemblements de jeunes. La police se rend sur place et va à la rencontre de ces jeunes en leur rappelant qu’ils ne sont pas autorisés à rester en groupe en raison des mesures liées au coronavirus. Généralement, ils ne voient pas où est le problème… Ils sont vraiment dans l’inconscience. Cela relève aussi de la responsabilité des parents de veiller à ce que leurs enfants aient bien compris les consignes et les appliquent", souligne la bourgmestre de Neupré, Virginie Defrang-Firket.

Du côté de Boncelles (Seraing), il a fallu intervenir pour faire évacuer une bande de jeunes d’une vingtaine d’années qui s’étaient réunis, avec casier de bières, pour jouer au foot sur le parking d’un magasin… "Une amende administrative a été infligée à chaque personne sachant que cela posait un problème de sécurité publique vu que la distanciation sociale n’était pas respectée", précise le chef de corps de la zone de police de Seraing-Neupré.

Ce dernier tempère tout de même… "80 % de la population a une démarche civique et responsable, ce qui est très bien ! Là où les difficultés se présentent, c’est avec le même type de personnes ou de commerces qui posent problème en temps normal, relève-t-il. Notre règlement général de police prévoit l’interdiction de circuler après 21 h pour les jeunes de moins de 16 ans. Si cela se présente, les parents sont invités à venir récupérer leurs jeunes et ils sont verbalisés".