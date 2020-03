Elles seront remplacées par des chasses aux trésors, dès que la situation sanitaire le permettra...

En fin d'année, les enfants décomptent les jours jusqu'à ce qu'ils aient la joie de découvrir ce que Saint-Nicolas leur a apportés... Même euphorie, dans les jours qui suivent, en attendant le passage de Père Noël... Au printemps, ils sont tout excités à l'idée d'aller ramasser les cocognes largués par les cloches... Mais cette année, les fêtes de Pâques risquent d'être bien différentes au sein des familles en raison de la propagation du coronavirus en Belgique... Les cloches pourraient rencontrer bien des difficultés alors qu'elles devraient théoriquement passer dans un peu plus de quinze jours...

Si bien que les premières annulations d'événements commencent à tomber... C'est le cas à Ans, où les chasses aux œufs qui étaient prévues au sein des cités sociales de la commune sont annulées! Celles-ci devaient se dérouler durant les vacances de Pâques.

"C'est un événement organisé depuis tant d’années, qui plaît particulièrement aux enfants, petits et grands. Il suffit de voir leurs yeux briller lorsqu'ils découvrent les œufs et surprises apportés par les cloches...", souligne avec tristesse Patrice Lempereur, président de la Société de Logements du Plateau.

Les chasses aux oeufs sont donc annulées, y compris celle qui devait avoir lieu dans le parc des coteaux le dimanche de Pâques, mais celles-ci seront remplacées par des chasses aux trésors pour enfants, une fois que la situation sanitaire le permettra...

"Cette aventure se jouera en équipe, composée de 10 personnes. Chaque équipe partira d’un endroit différent, avec le même objectif. Un flibustier accompagnera chacune des équipes et, ensemble, ils feront en sorte que ce soit leur équipe qui découvre le trésor avant les autres. Les flibustiers auront pour but de guider les participants durant le jeu afin qu’aucune épreuve ne soit oubliée et que tous les indices soient rassemblés pour mettre la main sur le butin", poursuit Patrice Lempereur.

Il fallait s'attendre à une telle annonce... Ces chasses aux trésors n'auront, certes, pas la même saveur...mais elles auront, malgré tout, le mérite d'être organisées pour faire plaisir aux enfants!