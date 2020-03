La première échevine en charge du Bien-Être Animal à Liège rappelle les mesures d'hygiène

Après la découverte d’un chat infecté au Covid-19 par sa maitresse à Liège, Christine Defraigne, première échevine en charge du Bien-Être Animal à Liège, souhaite rassurer la population et rappeler les règles d'usage.

"L’animal domestique n'est pas un vecteur de la pandémie qui nous touche", indique Christine Defraigne. "Je souhaite, grâce à l’expertise de notre vétérinaire communal, le Dr Philippe Schutters, rassurer la population liégeoise concernant le communiqué relatif au chat porteur du Covid-19. La Communauté vétérinaire reste formelle sur le fait que les animaux ne sont pas malades du Covid-19 comme peut l’être l’Homme."

Christine Defraigne rappelle qu’un cas similaire a été découvert à Hong Kong. "Le cas du chat rencontré en région liégeoise est identique au cas du chien à Hong Kong découvert porteur du Covid-19 en raison de l’infection de sa maîtresse. L’animal peut ainsi être porteur du virus, mais n’est pas malade et ne peut pas transmettre le virus à l’homme."

La première échevine en charge du Bien-Être Animal à Liège se base sur l’expertise de scientifiques.

"Il a été démontré par la communauté scientifique que l’animal qui serait infecté par un propriétaire atteint par le Covid-19 le serait à un niveau tellement faible qu’il ne peut transmettre le virus à d’autres animaux ou à l’homme."

Christine Defraigne rappelle les mesures d’hygiène nécessaires. "Soucieuse d’une sécurité extrême de la population, je pourrais vous conseiller d’appliquer le principe de précaution suivant, simple et tellement efficace, de nettoyer au savon et à l’eau les salissures organiques de son animal, salive, sécrétion respiratoire et matière fécale. Nous pouvons également nettoyer au savon doux les coussinets plantaires de nos animaux. Il faut absolument éviter d’appliquer les gels hydroalcooliques sur les coussinets des animaux car cela va engendrer des brûlures."

L’échevine rappelle aussi les mesures de précaution pour ne pas infecter son animal. "Enfin, si vous êtes malheureusement infecté par le Covid-19, la précaution à prendre avec votre animal est de respecter une distance d’1m avec son museau et éviter tout contact avec les muqueuses buccales, nasales et oculaires."

Elle souligne aussi qu’il a été démontré qu’une aération de 15 minutes des locaux permet de réduire la concentration en aérosol infectieux dans l’air.

"Donc, en conclusion, votre animal ne peut pas être malade du Covid-19 et ne peut pas vous contaminer non plus. Seul l’humain pourrait rendre porteur votre animal, comme il pourrait rendre porteur le plan de travail de la cuisine ou la clenche de la porte. Nous tenons à rappeler que seuls le confinement et la distanciation sociale nous permettront de venir à bout de cette pandémie. Néanmoins, vous promenez seul avec votre chien est recommandé pour tous les deux."