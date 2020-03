C'est l'avis exprimé par Sport2 (CHU et Université de Liège).



Malgré le confinement actuel, il reste autorisé voire recommandé de faire du sport de manière modérée.

En effet, toute activité physique régulière et en-dessous de 80 % de sa fréquence cardiaque maximale est jugée bénéfique pour la santé.

Cependant, faire une activité physique alors que l’on est infecté par le COVID-19 pourrait être dangereux pour le coeur.

Cela peut être observé selon des experts liégeois notamment grâce à l’analyse de marqueurs biologiques dans les prises de sang.

Parmi ces marqueurs biologiques, deux sont très utilisés dans le diagnostic des problèmes cardiaques comme l’infarctus, l’insuffisance cardiaque...

A savoir la troponine (TnI/T) et le peptide natriurétique de type B (NT-proBNP). Dans le cas du COVID-19, ils peuvent augmenter jusqu’à 1000 fois les valeurs normales.



Le Collège Américain de Cardiologie (ACC) a publié le 18 mars un avertissement sur les dosages de la TnI/T et du NT-pro BNP chez les patients atteints du COVID-19.

Des marqueurs biologiques très élevés



Chez ces patients, ces marqueurs de nécrose cardiaque et d’insuffisance cardiaque sont très souvent élevés.

Ces augmentations sont associés à un moins bon pronostic: durée d’hospitalisation plus longue, plus de complications, mortalité plus élevée...

Par contre, ces augmentations ne sont pas systématiquement synonymes de la survenue d’un infarctus du myocarde ou d’une insuffisance cardiaque.

Ces éléments, parmi bien d’autres, témoignent de l’action du virus sur le cœur ou de l’atteinte systémique secondaire à l’infection.

Les mécanismes sont probablement multiples et encore mal expliqués mais une inflammation du muscle cardiaque est possible, on appelle cela une myocardite.

Si les cas de myocardites graves sont rares, des formes sans ou avec peu de symptômes peuvent être plus fréquentes.

Le repos constitue donc le meilleur des traitements en dehors d’un éventuel traitement ciblé sur le virus.

La pratique sportive prolongée et/ou à haute intensité est une agression supplémentaire et inutile qui doit être évitée.

Il est en effet recommandé depuis plusieurs années, en situation de fièvre ou de douleurs musculaires (courbatures), de la stopper pendant au moins huit jours.



Pour rappel, les dix règles d’or de la pratique sportive édictées par le Club des Cardiologues du Sport sont disponibles via https://www.clubcardiosport.com/10-regles-or.