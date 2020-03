Pour les sages-femmes du centre Espace Bien Naître de Plainevaux et les femmes enceintes qui le fréquentent.

A Neupré, comme ailleurs, les écoles communales sont ouvertes afin d'accueillir les enfants de parents travaillant dans le milieu de la santé, dans le secteur de la sécurité ou qui n'ont pas d'autre solution de garde que les grands-parents, qu'il faut préserver rappelons-le. "On dénombre seulement 5 enfants pour l'ensemble de nos implantations scolaires. Merci aux parents d’avoir compris les mesures prises. Une tournante a été mise en place entre les enseignantes afin d'assurer la garde des enfants, qui repose sur un système d'inscriptions", précise la bourgmestre de Neupré, Virginie Defrang-Firket.

Certaines enseignantes sont même présentes au-delà de cette tournante... C'est le cas à l'école d'immersion de Rotheux où elles sont plusieurs à avoir pris l'initiative de confectionner des masques de protection et ce, après s'être renseignées sur la manière de les réaliser et la matière à utiliser. Ces masques sont destinés aux sages-femmes du centre Espace Bien Naître installé sur la commune (Plainevaux) et aux femmes enceintes qui le fréquentent.

"Si des masques arrivent comme cela a été annoncé, ce sont les hôpitaux qui seront servis en premier lieu. Elles ont donc pensé à ce centre afin que les sages-femmes et les femmes enceintes soient protégées lors de leurs rencontres", souligne la bourgmestre, qui confie recevoir beaucoup d'appels d'infirmières à domicile ou aides familiales en manque de matériel qui se sentent oubliées. "Alors qu'elles vont au contact des gens contrairement aux médecins généralistes qui consultent par téléphone"...

Mesdames les enseignantes, ces personnes seraient peut-être bien contentes de pouvoir également profiter de vos réalisations...