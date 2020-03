Ils sont destinés au personnel soignant et à d'autres personnes en contact avec la population.

Face au manque de masques de protection, et les difficultés d'approvisionnement et d'arrivage qui se présentent encore aujourd'hui, des citoyens de Saint-Nicolas ont manifesté leur envie de venir en aide aux personnes qui, dans le cadre de leurs activités, vont au contact de la population. Un appel a donc été lancé via Facebook, tant pour constituer une équipe de bénévoles pour la confection des masques que pour rassembler du tissu.

"La commune a également acheté du tissu", souligne Valérie Maes, bourgmestre de Saint-Nicolas.

Après avoir été lavés, les tissus ont été confiés aux couturières qui ont alors confectionné des masques triple épaisseur, sur base des indications du CHU de Grenoble.

"Beaucoup de citoyens voulaient se mobiliser mais nous n'étions que deux à gérer les tissus afin de réduire les intermédiaires. Après chaque confection, les masques ont été relavés. Nous avons tenté de faire les choses dans les meilleures conditions possibles sans pour autant, bien sûr, prétendre produire du matériel médical", poursuit la bourgmestre de Saint-Nicolas.

Les masques sont prêts désormais! Les personnes de Saint-Nicolas qui travaillent dans le secteur médical ou qui sont en première et seconde lignes aux côtés des citoyens sont invitées à se manifester auprès de l'échevinat du commerce de Saint-Nicolas, via message privé sur le profil Facebook.