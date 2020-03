Obligés de se côtoyer de près sur leur lieu de travail, ils réclament la mise à l'arrêt des outils.

Alors que les mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus ont été renforcées ce mercredi avec la fermeture, dès 12 h, de l'ensemble des magasins dits non essentiels et ce, de manière à réduire davantage encore les contacts entre les gens, un certain malaise se fait ressentir au sein d'entreprises liégeoises... En effet, si des dispositions sont prises conformément aux recommandations et décisions du Conseil National de Sécurité, des voix s'élèvent pour dénoncer des difficultés de mise en oeuvre sur le terrain.

"Vis-à-vis des employés ayant la possibilité d'effectuer du télétravail, l'option a été prise et beaucoup le pratiquent. Certains sont néanmoins présents. Par contre, concernant les outils de production, il y a l'obligation pour les opérateurs d'être présents sur le lieu de travail. Si des normes de sécurité ont bien été signifiées, les ouvriers expriment de plus en plus d'inquiétudes car, dans les faits, c'est difficile à respecter. On parle par exemple de se maintenir à une distance de 1,50 m des collègues mais sur les installations, les opérateurs sont amenés à être plus proches. Dans certains cas, c'est impossible de maintenir ses distances", souligne Fabian Boons, délégué FGTB sur les sites de Flémalle et Tilleur (ex ArcelorMittal) de Liberty Steel.

Il ne s'agit pas ici de dire que l'entreprise ne prend pas de mesures face à la crise du coronavirus puisque, selon le représentant syndical, le nettoyage et la désinfection des lieux de travail ont été renforcés, mais la peur, voire une certaine psychose, s'installe de plus en plus parmi les ouvriers en raison des difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain à se maintenir l'un de l'autre à au moins 1,50 m...

"Sachant que le fonctionnement des sites n'est pas essentiel dans la lutte contre le virus, nous sollicitons l'arrêt des outils, d'autant plus que certains le sont déjà puisque l'on dénombre 50 % du personnel en moins, au niveau du fer blanc, depuis que le coronavirus se répand de plus en plus. Les gens sont très inquiets au vu des mesures qui sont renforcées et de l'annonce de fermeture de grands groupes. Ils ne comprennent pas pourquoi leur entreprise ne suit pas le mouvement", ajoute le délégué FGTB.

L'inquiétude grandissante a d'ailleurs mené à un arrêt de travail, ce mercredi, chez Farnell (centre de distribution de composants électroniques, électriques et industriels) à Grâce-Hollogne.

Même son de cloche du côté de l'ACV-CSC METEA, où l'on constate que "des entreprises poursuivent leurs activités sans prendre la moindre disposition pour combattre la pandémie du Covid 19. Ni affiches, ni matériel pour les mesures d’hygiène, pas de distance sociale entre les travailleurs sur leur poste de travail... Rien!"

Béatrice Louviaux, responsable provinciale ACV-CSC METEA, en appelle donc à une réaction rapide des employeurs, quelle que soit l'activité de leur entreprise, en vue de "protéger la santé des travailleurs, de leur famille et de leur entourage".