Le dépistage a été réalisé vendredi matin par une équipe de Médecine pour le Peuple de Seraing.

Cette structure, Les Mirwettes, est située à Ougrée et accueille des personnes présentant des troubles psychiatriques stabilisés. "Il s'agit d'une petite structure qui manque de moyens. Nous leur avions déjà apporté des masques parce qu'ils n'en avaient pas et qu'ils exprimaient des craintes vis-à-vis de leurs résidents et du personnel. Parce qu'ils sont inquiets et qu'ils se sentent oubliés, sachant qu'ils n'ont actuellement pas accès à des tests via l'AViQ (NDLR: Agence wallonne pour une Vie de Qualité), ils ont fait appel à notre aide pour mener un dépistage", précise Aurélie Stocq, coordinatrice de Médecine pour le Peuple de Seraing.

Une équipe s'est ainsi rendue sur place ce vendredi afin d'y réaliser les tests de dépistage du coronavirus. Les 23 résidents ont été testés ainsi que le personnel encadrant et le personnel soignant (infirmières et médecin) qui provient de l'extérieur. En tout, 32 personnes ont bénéficié du test.

"On sait que l’on peut être porteur du virus sans présenter de symptômes. Le personnel risque ainsi d’infecter les résidents sans en avoir conscience. Face à cette population fragile, c’est donc très important de savoir qui est porteur ou non de façon à pouvoir séparer les personnes contaminées de celles qui ne le sont pas et ainsi prévenir la propagation du virus", souligne le docteur Isabelle Mathelart, généraliste à Médecine pour le Peuple de Seraing.

"A travers nos différentes maisons médicales en Belgique, nous avons également procédé à des tests dans des maisons de repos. Vu que l'on teste trop peu actuellement, on ne sait pas où se trouve le virus. On ne peut le combattre efficacement que si l'on sait où il est... Et pour cela, il faut un dépistage massif", relève Aurélie Stocq.

Selon cette dernière, le personnel et les résidents des Mirwettes étaient soulagés d'avoir été testés. Les résultats devraient être connus début de semaine prochaine. "En espérant qu'ils seront rassurants... Et si ce n'est pas le cas, au moins ils sauront et pourront s'organiser en conséquence".