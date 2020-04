Sur les sept établissements (près de 700 lits) que gère l'intercommunale liégeoise.

Il y a deux semaines, on apprenait que six décès avaient été recensés en mars au sein de la résidence Domaine du Château, à Flémalle, soit l'un des sept établissements que gère Interseniors (intercommunale des seniors des communes de la Haute Meuse liégeoise et de la Hesbaye). Le comité de gestion précisait toutefois que trois de ces décès pourraient être liés au covid-19 tandis que les trois autres y sont totalement étrangers. Une trentaine de résidents, sur les 140 que compte l'établissement, avaient été placés en isolement parce qu'ils présentaient des symptômes qui pouvaient être liés au coronavirus et huit membres du personnel soignant, testés positifs au covid-19, avaient été écartés. Dans la foulée, l'ensemble des membres du personnel du Domaine du Château, asymptomatiques, ont été testés et il est apparu que 31 agents, sur les 71 testés, étaient positifs au covid-19. Tous ont été écartés pour une durée minimale de 14 jours. Cette situation avait nécessité une réorganisation des équipes afin que les soins puissent toujours être assurés.

Un deuxième établissement est touché par le coronavirus. Il s'agit de la résidence Le Centenaire, à Ougrée, où les lits ont été réorganisés de manière à créer des zones réservées aux résidents suspects ou avérés et ainsi préserver au maximum les personnes épargnées. "Pour faire face à l’éventualité d’une pénurie en personnel, nous avons augmenté le temps de travail de membres du personnel et recruté des agents à durée déterminée. Nous avons également fait appel aux communes de Seraing et Flémalle, à la cellule plan d’urgence de la Province, aux écoles et évidemment aux sociétés d’intérim. Force est néanmoins de constater que les travailleurs ont peur du virus et que peu se portent volontaires à venir renforcer nos équipes", relève le comité de gestion d'Interseniors.

Ce dernier précise que des mesures ont été prises pour lutter contre le covid-19 et que près de 400 000 € ont été investis dans du matériel de protection pour les travailleurs et résidents. Le comité de gestion assure que les mêmes mesures ont été mises en oeuvre au sein des sept établissements. "Il est extrêmement malaisé d’identifier l’origine de la contamination mais elle siège vraisemblablement chez des membres du personnel qui étaient asymptomatiques la semaine précédant le confinement et qui se sont ensuite avérés positifs au covid-19. Ils ont initialement contracté le virus en dehors de nos maisons".

L'intercommunale ajoute que le personnel des différents établissements a bénéficié des mêmes équipements et ce, dans un contexte de pénurie de masques. "Néanmoins, dès le 10 mars, soit avant l’annonce du confinement des MR/MRS, l’intercommunale achetait et distribuait à ses résidences 20 000 masques 1 pli, certes non chirurgicaux, autorisant l’ensemble des membres du personnel au port de ces protections, en deux, voire trois couches superposées. Après consultation infructueuse de nombreux fournisseurs, 33 000 masques chirurgicaux pouvaient être commandés le 20 mars et ont été reçus le 25 mars. A ce stock, s'ajoute celui de 3 000 masques apportés par la Région wallonne. Nous recevions hier encore 40 000 masques de ce type. Ce qui porte le stock actuel, vu ceux utilisés à ce jour, à 68 500 masques. Nous avons réceptionné 20 000 masques FFP2 dès le 27 mars et nous attendons ce 8 avril la livraison de 25 000 supplémentaires".

Si bien que tous les agents, y compris les administratifs, ont à ce jour accès à un masque FFP2, "ce qui va au-delà des instructions des ministères de la santé publique", insiste l'intercommunale. Celle-ci ajoute que le personnel est également doté de gants, de sur-chaussures, d’une charlotte, de lunettes et/ou visière. "Du gel hydro-alcoolique est disponible en abondance et la prise d’une douche après le travail est non seulement autorisée mais recommandée. La vaisselle courante des résidents a été remplacée par de la vaisselle jetable, de même que le matériel de nettoyage. Le linge est lavé et désinfecté par un lavoir professionnel".