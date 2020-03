En cas de non-respect de trois dispositions liées aux célébrations civiles de mariage, aux contacts rapprochés (poignées de mains, embrassades et étreintes) et aux célébrations d'offices laïcs et cultuels.

A Ans, comme partout ailleurs, les mesures de prévention visant à lutter contre le coronavirus ont été renforcées. Au-delà des dispositions classiques appliquées dans d'autres communes, comme la fermeture des salles communales; bibliothèques, le centre culturel et les infrastructures sportives, le bourgmestre a pris un arrêté visant trois mesures complémentaires qui, en cas de non-respect, sont soumises à des amendes administratives de 25 à 250 €!

Ces trois mesures portent sur les:

- Célébrations civiles de mariage

Les célébrations de mariage ne se feront qu’avec une assemblée limitée aux mariés, aux parents et alliés au premier degré et à quatre autres personnes maximum, au choix des mariés.

– Poignées de mains, embrassades et étreintes

Toutes poignées de mains, embrassades et étreintes sont interdits dans les lieux publics sur le territoire communal.

– Offices laïcs et cultuels

Tout office ou cérémonie laïc ou religieux est interdit sur le territoire communal d’Ans

Concernant les écoles communales, elles seront toutes ouvertes selon les horaires habituels mais les cours y seront suspendus. Une garde est prévue suivant les catégories prévues par le Fédéral, soit pour les parents travaillant dans le secteur médical, dans la sécurité publique et ceux qui ne disposent pas d’autres moyens de garde que de les confier aux grands-parents. Chaque parent devra, lundi matin, apporter une attestation signée en amenant son/ses enfant(s) à l’accueil à l’école, précisant à quelle catégorie il appartient.

Quant aux services communaux, ils seront assurés exclusivement sur rendez-vous préalablement fixé. Une évaluation de l’urgence du traitement de la demande sera réalisée par le fonctionnaire responsable du service concerné. La population est encouragée à commander ses documents administratifs en ligne.