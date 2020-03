Afin de pouvoir respecter une certaine distance entre les lits.

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, les autorités sérésiennes se sont penchées sur la situation des plus démunis sachant qu'un certain nombre de personnes sans-abri et migrants circulent sur le territoire sérésien et bénéficient de repas et d'un endroit pour dormir à l'abri de jour et à l'abri de nuit Un toit pour la nuit. S'il a été décidé de maintenir ces services sachant qu'ils sont nécessaires pour ces personnes, des adaptations ont néanmoins été instaurées de manière à se conformer aux mesures du Conseil National de Sécurité visant à favoriser la distanciation sociale. Et ce, aussi bien pour le personnel que pour les personnes qui les fréquentent.

Ainsi, l’abri de jour a fermé ses portes mais continue de distribuer des repas gratuits sous forme de "drive-in piétons". Quant à l'abri de nuit, il reste ouvert mais l'heure d'accueil a été portée à 22 h, au lieu de 21 h, afin que les personnes se mettent directement au lit et ainsi éviter les contacts.

"De plus, afin de respecter au mieux les mesures gouvernementales, l’abri de nuit déménagera, dès ce mercredi, vers la salle de la Maison du Combattant située rue Morchamps. Un changement nécessaire si on veut pouvoir mettre une certaine distance entre les lits et ainsi faire respecter au mieux la consigne relative à la distanciation sociale", précise-t-on du côté de la ville de Seraing.

Bien que l'on précise que la situation est, pour l'heure, sous contrôle, la ville de Seraing compte sur la solidarité de tout un chacun et fait appel à des volontaires pour soutenir les équipes actuelles. Si une personne souhaite apporter son aide auprès de ce public précarisé, elle est invitée à se manifester au 0473/18 18 27 .