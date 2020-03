Il a été placé en coma artificiel afin d'être intubé.

Ses publications, ces derniers jours sur Facebook, indiquaient qu'il n'était pas dans une forme resplendissante... Pas vraiment son genre sachant qu'il est plutôt connu comme étant un bon vivant, une personne ayant le sens de l'humour tout en n'ayant pas la langue dans sa poche...

Avec sa compagne, Marc Lafontaine tient le Petit magasin installé au rez-de-chaussée de l'hôpital du Bois de l'Abbaye à Seraing. Il y a une dizaine de jours, il indiquait qu'une grosse partie de la clientèle avait disparu mais que le magasin restait ouvert pour le personnel hospitalier... Puis, quelques jours plus tard, le couple décidait de fermer le magasin sachant que Marc n'était apparemment pas très en forme... "Marc n'étant pas au top et personne à risque, il est préférable pour vous et pour nous de se retrouver dans de meilleures conditions... Que tout aille bien pour tout le monde et n'oubliez pas de rester chez vous afin de pouvoir revivre comme avant...", indiquait sa compagne sur Facebook afin que le personnel de l'hôpital prenne ses dispositions.

Agé de 57 ans, le Flémallois a contracté le coronavirus. Il semble que son état se soit aggravé durant le week-end puisqu'il a fini par être hospitalisé dimanche. On apprenait ce lundi que Marc Lafontaine est sous respirateur en réanimation. Il a été placé en coma artificiel afin d'être intubé. Les nouvelles quant à son état de santé ne sont donc pas très réjouissantes...