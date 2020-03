Les concerts de moins de 1 000 personnes sont maintenus.



Suite aux recommandations sanitaires du gouvernement fédéral liées au Coronavirus (Covid-19), l’Orchestre philharmonique royal de Liège (OPRL) a pris des mesures.

Il a été décidé de limiter la jauge des concerts programmés par l’OPRL jusqu’au 31 mars prochain, et ce afin de ne pas accueillir plus de 1 000 personnes dans la salle.



annulé

Les concerts sont maintenus mais l'OPRL offre toutefois aux personnes qui disposent de places pour un ou plusieurs de ces concerts la possibilité d’échanger leurs places pour un autre concert de la saison auprès de la billetterie, et ce avant la date du concert.Les concerts "Les Trois mousquetaires" de l’OPRL à Namur (Théâtre Royal, vendredi 13 mars) et à Ottignies (Centre culturel, dimanche 15 mars) sont maintenus, de même que le concert "Ripaille avec l’Orchestre" du samedi 14 mars à Liège (chapiteau des Baladins du Miroir).En revanche, suite à l’arrêté ministériel de la Région de Bruxelles-Capitale interdisant les événements intérieurs de plus de 1 000 personnes, le spectacle "Les trois mousquetaires" programmé ce samedi 14 mars au Palais des Beaux-Arts dans le cadre de l’Orchestre à la portée des enfants estL’OPRL dit rester attentif aux informations émanant du gouvernement fédéral et prendre toutes les précautions sanitaires nécessaires à la qualité de l’accueil du public.