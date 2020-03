Un basculement du présentiel vers le virtuel est prévu dès lundi.



Une série de communications allant en sens divers crée de la confusion par rapport à une fermeture possible des universités dont celle de Liège.

Le recteur Pierre Wolper a donc jugé bon de rappeler que la seule position interuniversitaire commune est celle reprise dans le communiqué ci-dessous.

"Les universités francophones ont décidé conjointement de s’organiser pour passer rapidement à un enseignement virtuel en vue de maintenir la continuité de l'activité académique, tout en contribuant à ralentir la progression de l'épidémie de Covid-19. Les modalités exactes seront déterminées dans chaque institution en fonction de leur situation spécifique. Il est prévu que le basculement vers le virtuel débute sans délai et devienne de plus en plus complet au cours de la semaine prochaine".

Contrairement à des informations qui circulent, aucune décision de fermeture générale des universités n’a été prise à ce stade par le Conseil des recteurs francophones.



Concernant l'Université de Liège, l'objectif est bien de passer à un enseignement avec un minimum de présentiel.

Les cours et autres activités didactiques seront suspendus ce vendredi 13 mars.

L’université reste quant à elle ouverte et ses locaux accessibles.

Les modalités permettant de suivre les cours à partir de la semaine prochaine seront communiquées.