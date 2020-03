Le conseiller communal sérésien présente les symptômes et est clairement suspecté d'être porteur du virus.

C'est Damien Robert lui-même qui l'annonce, ce mardi, sur son profil Facebook: "il y a des nouvelles plus agréables à annoncer que d'autres... Aurélie, mon épouse, a été testée positivement, ce matin, au coronavirus. J'ai aussi les symptômes de ce virus (pression sur la cage thoracique et essoufflement, nez qui coule, barre dans la tête) et je suis donc clairement suspecté d'être porteur de ce virus même si nous n'en avons pas la certitude car malheureusement, vu la pénurie de tests, seul le personnel du secteur des soins (Aurélie travaille dans une maison médicale) est testé".

Il précise que son épouse se porte "mieux que les jours précédents". De son côté, dit-il, "les symptômes vont plutôt en se renforçant" mais "nous ne sommes clairement pas dans une situation de détresse. Les enfants vont très bien", ajoute-t-il.

Aussi, il encourage vivement les citoyens à suivre les consignes de protection à la lettre afin de se protéger eux-mêmes mais aussi les autres. En ce qui les concerne, il précise qu'ils sont en confinement, avec les enfants, à la maison.

Tout en se confiant sur la situation qu'il vit actuellement, Damien Robert exprime son soutien envers les personnes travaillant dans divers secteurs. "Nous pensons autant au personnel soignant qui doit affronter le virus, sans masques, au personnel dans les maisons de repos sans protection. A toutes celles et ceux qui sont au front et qui mènent la bataille avec leur courage, leurs compétences et leur savoir-faire. La pénurie de matériel est inacceptable. Votre indignation est légitime", estime-t-il. "À toutes celles et ceux qui doivent continuer à travailler dans les grandes surfaces et les magasins d'alimentation, sans protection, ne vous laissez pas faire! Votre travail est nécessaire mais il est irresponsable de vous faire bosser dans les conditions actuelles, sans protections sérieuses. À toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui au travail alors que leur boulot n'est pas nécessaire à la lutte contre le coronavirus... Votre santé vaut plus que le portefeuille de votre patron! Vous avez le droit de revendiquer un congé exceptionnel et il est du devoir du nouveau gouvernement de créer un fonds d'urgence pour éviter que les ménages perdent leurs revenus en cette situation de crise".