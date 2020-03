A la suite des mesures décidées par la Ville de Liège.

Dans le contexte actuel de propagation du coronavirus Covid-19, la Province de Liège a décidé d’annuler tous les voyages scolaires à l’étranger pour les élèves et les étudiants de ses établissements d’enseignement dont les départs sont prévus jusqu’au 3 avril 2020 inclus.

Cette décision s’inscrit dans le respect des circulaires de Valérie Glatigny, ministre de l’Enseignement supérieur et de l’Enseignement de promotion sociale, et Caroline Désir, ministre de l’Education de la Fédération Wallonie-Bruxelles, recommandant toutes deux le report de tous les voyages scolaires vers l’Italie et la France.

La Province de Liège a également décidé d’étendre ces recommandations en annulant l’ensemble des voyages scolaires prévus à l’étranger.

Dans la même mesure, il a aussi été décidé d’annuler les missions à l’étranger des membres du personnel provincial.

Toutes les directions ont reçu les consignes concernant les mesures préventives à adopter et les règles à appliquer lorsqu’un cas de contamination est confirmé.

La Province de Liège rappelle qu’elle suit scrupuleusement les recommandations des diverses autorités compétentes.

Pour rappe, suite à une réunion extraordinaire du collège provincial, celui-ci a mis sur pied, dès le lundi 2 mars, une cellule de veille interne chargée de suivre heure par heure, en bonne collaboration avec les services du gouverneur provincial, l'évolution de la situation de la propagation du virus.