Une attention sera portée aux plus fragiles.



Au lendemain de l’annonce des mesures prises par le gouvernement fédéral relativement à la crise sanitaire du coronavirus, une réunion conjointe Ville/CPAS/Police s’est tenue ce vendredi après-midi à Huy.

En vue d’éviter la propagation du virus au sein des membres du personnel de la Ville et du CPAS, diverses mesures sont d’application: limitation des déplacements entre les services, promotion du télétravail, limitation du nombre de missions extérieures…



Réaffectation du personnel communal

Les modalités de garderie dans les écoles y ont été précisées. Pour les enfants des parents ayant une profession liée aux soins de santé ou à la sécurité, des garderies sont organisées. Pour les autres, une solution doit être trouvée prioritairement au sein de la famille ou de l’entourage. Durant la période courant jusqu’au 3 avril, les repas ne seront néanmoins pas assurés au sein de ces garderies. Afin d’organiser au mieux cet accueil, les parents sont invités à se manifester préalablement auprès des écoles.Concernant l’accès du public aux services administratifs de la Ville et du CPAS, de manière générale, il est demandé de limiter les visites au plus strict minimum et de privilégier les contacts par voies électronique et téléphonique. Relativement à l’obtention de documents administratifs, il est recommandé de commander ceux-ci via l’e-guichet disponible sur le site internet de la Ville.Ces dispositions impliquent l’affectation de travailleurs à des tâches moins habituelles. Les éducateurs et les agents du service prévention assisteront notamment les bénévoles assurant la distribution de vivres à la Croix-Rouge. Le personnel d’entretien des écoles pourra quant à lui être réorienté vers d’autres opérations de nettoyage.A l’instar de ce qui se pratique dans le cadre du "plan canicule" et afin de protéger au mieux le public sensible que constituent les aînés, la Ville et le CPAS adresseront un courrier aux habitants âgés de 70 ans et plus. Ces personnes seront contactées régulièrement afin de s’assurer que leurs besoins sont totalement rencontrés.Les mesures prises par le gouvernement fédéral susciteront encore bon nombre de questions. La Ville de Huy, au travers de ses autorités communales, communiquera, en temps réel, en fonction des informations qui lui seront transmises.