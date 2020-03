La Ville de Waremme, son CPAS et le Plan de cohésion sociale ont mis sur pied un service visant à soutenir les aînés ainsi que les personnes les plus vulnérables.



Et ce notamment afin de les aider à réaliser leurs courses alimentaires (un seul magasin - maximum 25 euros) et de se rendre à la pharmacie.

Pour ce faire, des bénévoles en bonne santé sont recherchés afin de permettre la mise en place de cette action de solidarité.

Infos et conditions: Plan de cohésion sociale - 019 67 99 21 – 0471 10 15 09 - emilien.baglio@waremme.be

Il est également possible de se faire livrer son repas à domicile sur demande en téléphonant au CPAS au 019 54 97 45 (Mme Doppagne) ou au 019 54 97 46 (Mr Derenne).

Ces services sont réservés aux personnes âgées de 65 ans et plus et aux personnes à risque.