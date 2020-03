La distanciation sociale sur un chantier n'étant pas forcément chose aisée à réaliser...

Autre conséquence de l'arrivée du coronavirus en Belgique et des mesures prises pour lutter contre sa propagation, c'est la mise à l'arrêt de chantiers. C'est notamment le cas sur la Grand'route à Flémalle, chantier lancé en août dernier dans le cadre de la revitalisation du centre de Flémalle et annoncé (par phases) jusqu'en 2021. Depuis mercredi 12 h, moment de l'entrée en vigueur des dernières mesures du Conseil national de sécurité, le chantier est à l'arrêt!

"Non seulement en raison de la difficulté qui allait se présenter à se fournir en matériel mais aussi, et surtout, de la nécessité de prendre des mesures de sécurité vis-à-vis des ouvriers et ainsi leur permettre de garder leurs distances. C'est l'entreprise elle-même qui a annoncé son intention de mettre le chantier à l'arrêt, afin de se conformer aux consignes", souligne la bourgmestre de Flémalle, Isabelle Simonis.

Le chantier de la Grand'route est donc à l'arrêt jusqu'au 5 avril, conformément aux mesures prises par le Conseil national de sécurité. Il en va de même, bien sûr, des interventions des impétrants, qui sont donc également à l'arrêt.

Selon les dernières informations qui avaient été communiquées sur l'état d'avancement des travaux, l'aménagement de la voirie était en cours au niveau du carrefour de la caserne des pompiers. Sous réserve de conditions météorologiques favorables, la réouverture du carrefour était espérée pour début avril... Ce qui ne sera bien évidemment pas le cas...