Afin de faire le point sur la situation actuelle, sur les mesures prises ou à prendre...

Voilà qui pourrait être de nature à quelque peu rassurer dans ce contexte de propagation du coronavirus en Belgique (3 décès et près de 400 cas à ce jour) sachant qu'ils sont nombreux parmi les bourgmestres, ces derniers jours, à s'être dits embarrassés, perdus, voire même énervés par un manque de directives claires... Si bien que certains collèges communaux ont renforcé les mesures de précaution ou en ont pris de nouvelles, certains se montrant dès lors plus proactifs que d'autres...

"Alors que le gouverneur est la personne rêvée qui pourrait assurer la coordination, la cohérence sur le territoire de nos communes et prodiguer aux bourgmestres des directives adaptées aux réalités de terrain de la province, on n'a reçu de ses services que quelques mails avec les consignes générales du SPF Santé Publique. On a aussi reçu une information sur Be alert la semaine dernière mais sans lien avec l'évolution de l'épidémie...", glisse un bourgmestre.

"Le gouverneur a pris deux arrêtés, l'un sur les voyages scolaires et l'autre sur les rassemblements de plus de 1 000 personnes mais, à part cela, nous n'avons pas bénéficié de grand-chose en terme de communication de sa part", souligne un autre bourgmestre.

Ceux-ci, comme d'autres, souhaitent qu'il y ait une coordination de la part du gouverneur. Ils espèrent donc obtenir des réponses à leurs interrogations, ce soir, à l'occasion de la réunion à laquelle ont été conviés tous les bourgmestres de la province de Liège.