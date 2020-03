Pour prendre en charge les patients et protéger les soignants.

Après le CHR de la Citadelle et le Centre hospitalier du Bois de l'Abbaye, c'est désormais au tour du Groupe santé CHC, qui vient de transférer ses patients (Saint-Joseph et Espérance) au sein de la nouvelle clinique MontLegia, de lancer un appel aux dons pour ses différents sites.

"Le matériel va manquer pour prendre en charge les patients (respirateurs, pousse-seringues, pompes, thermomètres…) mais aussi pour protéger les soignants (masques, lunettes, visières, tabliers, gants…). Les maisons de repos seront dans le même cas. Toute aide sera précieuse", indique le Groupe santé CHC.

Pour faire un don, deux options sont possibles:

soit via la Fondation Roi Baudouin :

- pour les dons classiques : verser au compte BE10 0000 0000 0404 de la Fondation Roi Baudouin avec la communication structurée "128/3226/00002"

- pour les dons en ligne : https://donate.kbs-frb.be/CHCLiege/~mon-don?_cv=1

soit via le Fonds Lucien Henon : verser au compte BE16 7320 0555 0774 avec la communication "coronavirus"

Le Groupe santé CHC remercie déjà les futurs donateurs et rappelle qu'une déduction fiscale est accordée pour tout don de 40 € et plus par année civile.