Inhumain et dangereux, selon le PTB, de proposer des tentes pour dormir dehors...

Jeudi dernier, la Ville de Liège annonçait que les deux abris de nuit actifs sur son territoire ne pouvaient être maintenus ouverts en raison "des recommandations liées au confinement des personnes et à la durée d’exposition au confinement". On précisait dans un communiqué que les normes de distances sociales ne peuvent être rencontrées qu’avec un nombre extrêmement restreint de lits à disposition. Dès lors, afin d'assurer à ces personnes les besoins de base, il avait été décidé de distribuer des collations dans le parc Astrid ainsi que des tentes, pour s'y établir, aux sans-abris qui en feraient la demande. Des toilettes mobiles devaient également être installées sur le site.

Ces dispositions ne satisfont pas le PTB, qui demande dès lors la réquisition de chambres d'hôtels en vue de loger les sans-abris.

"Les mesures sanitaires de confinement doivent évidemment être prises au sérieux mais les autorités communales ne peuvent pas se contenter de simplement fermer les lieux d’accueil en proposant comme seule solution de donner une tente gratuite et un matelas pour que les usagers aillent dormir dehors. Humainement, c'est dramatique et, d'un point de vue sanitaire, extrêmement dangereux car il y aura évidemment des regroupements de tentes, comme c’est déjà le cas actuellement dans les coteaux de la Citadelle", déplore Sophie Lecron, cheffe de groupe PTB à Liège.

Et celle-ci d'épingler le fait qu'une réquisition d'hôtels a déjà eu lieu à Liège "lors de grands froids, face à un manque de places d'accueil". "On le fait maintenant en France. Pourquoi ne pas mettre cette mesure en place à Liège ?", interroge-t-elle. "De plus, d'autres réquisitions de bâtiments communaux sont possibles. Quid des salles de gym comme on l'a fait à Namur ? Il est urgent de créer de l'espace, non seulement pour pouvoir respecter les mesures de distanciation mais aussi pour pouvoir isoler préventivement les personnes les plus fragiles et les plus à risques".