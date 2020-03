Les actions se multiplient du côté des Sang et Marine.

Ce mercredi, nous vous parlions de l ’ASBL Liège-sur-Vivra , mise en place par un club de supporters du RFC Liège. Le but ? Récolter un maximum de fonds pour venir en aide aux personnes souffrant du covid-19 dans les hôpitaux liégeois. Le premier objectif est d’atteindre les 35.000€ pour pouvoir offrir un respirateur.souligne Raphaël Schmitz, un des supporters, à la base de cette initiative.

Parmi les donneurs, la section rugby du club qui a effectué un versement de plus de 4.700€. "Ca tombe sous le sens qu’ils soient les premiers quand on connait leur grand cœur. Nous attendons un petit peu plus de la section athlétisme. Nous aimerions que Nafissatou Thiam relaye l’info." A l'heure actuelle, plus de 8.700€ ont été récoltés par l'ASBL.



Directement tenu au courant, le RFC Liège a décidé de soutenir l’action de ses supporters. Ceux-ci ont mis sur pied une vente aux enchères de maillots et autres objets relatifs au club qui sera lancée ce mercredi. Chaque jour, les personnes auront la possibilité d’acquérir une pièce en commentant la photo présente sur la page Facebook du club. "Celui qui aura donné le plus à minuit, repartira avec le maillot ou l’objet", explique Pierre-Laurent Fassin, le directeur général du RFCL.

Pour cette action, tout le club s’est mobilisé. "Un kiné du club a émis cette idée de vente aux enchères. Nous voulons montrer que la famille sang et marine, ce n’est pas que le football. Des joueurs et anciens joueurs ont été contacté, d’autres sont venus d’eux-mêmes. Il y aura des pièces de 1980 à aujourd’hui et de très belles surprises."



Rendez-vous donc dès ce 25 mars sur la page Facebook du RFC Liège. "Nous appuyons nos supporters. Nous voulons offrir une caisse de résonance à leur action via nos canaux", conclut le DG du club.