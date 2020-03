En raison du coronavirus, afin de protéger la santé de chacun, affiliés et collaborateurs, et de participer à l’indispensable effort collectif pour contrer la pandémie, la CSC Liège-Verviers-Ostbelgien a décidé de supprimer, dès ce mardi 17 mars, toutes les permanences physiques. Les dossiers seront traités à distance dans les meilleurs délais.

En ces temps difficiles pour chacun et chacune, la CSC reste et restera aux côtés de ses affiliés en continuant à assurer un service de qualité. Chacun a un rôle à jouer pour contrer cette pandémie. Seuls le respect des recommandations et la solidarité de tous permettront de traverser cette période difficile.



Pour permettre la bonne gestion des dossiers et répondre aux questions, la CSC a décidé d’opérer comme suit :

POUR LE SERVICE CHÔMAGE

Les membres sont invités à déposer leurs documents dans les boîtes aux lettres extérieures de nos différents centres de services et d’y joindre leurs coordonnées: nom, prénom, numéro national, numéro de Gsm et adresse mail.



Pour contacter le service chômage, deux options sont proposées :

Soit le téléphone : 081/57.99.57

Soit le mail de nos différents bureaux :

Dès analyse des dossiers, nous nous engageons à recontacter les personnes rapidement soit par téléphone, soit par mail.

Notez que nous ne recevrons sur rendez-vous que les affiliés dont les dossiers urgents ne peuvent pas être gérés autrement et les mesures de protection nécessaires seront prises.

POUR LES QUESTIONS LIÉES AU « CORONAVIRUS »

En ce qui concerne les dossiers « chômage » liés au coronavirus, voici la marche à suivre :

S’il y a une délégation syndicale en entreprise, les affiliés sont invités à s’adresser à elle directement.

S’il n’y a pas de représentation syndicale dans l’entreprise, ils doivent former le 081/57.99.57.

Pour toutes les informations sur les impacts de la pandémie au travail : www.lacsc.be/coronavirus

POUR LES AUTRES SERVICES

Pour les permanences de 1re ligne, les cotisations, le service juridique, RESO, le service frontalier, les centrales professionnelles, nous invitons le public à utiliser les moyens de contact suivants :

POUR LIÈGE-HUY-WAREMME

Service aide et conseils juridiques de 1re ligne: 04/340.72.10 ou u68ppi@acv-csc.be

Service cotisations : 04/340.71.10 ou Cotisations-LVO@acv-csc.be

Service juridique (dossiers en cours) : 04/340.71.70 ou juridique.liege@acv-csc.be

Infos générales : 04/340.70.00 ou u68ppi@acv-csc.be

RESO: 04 340 78 00 ou liege@resoasbl.be

CSC Alimentation & Services : 04 340 73 70 ou alimentationetservices.liege@acv-csc.be

CSC Services publics: 04 340 74 32 (1re ligne juridique) 04 340 74 31 (secrétariat) liege.servicespublics@acv-csc.be

CSC bâtiment, industrie & énergie : 04 340 73 10 ou cscbie.liege@acv-csc.be

CSC METEA : 04 340 73 21 ou u68met@acv-csc.be

CSC ENSEIGNEMENT : 04 340 75 20 ou csce.liege@acv-csc.be

CNE : 067 88 91 00 ou cne.info@acv-csc.be

CSC TRANSCOM :

> Route et logistique : 04 340 74 22 ou mmommer.transcom@acv-csc.be ou lmoussebois.transcom@acv-csc.be

> Bpost : 04 340 74 26 ou mmazy.transcom@acv-csc.be

> Rail (SNCB) : 04 340 74 27 ou meyen.transcom@acv-csc.be

POUR VERVIERS-OSTBELGIEN

Service aide et conseils juridiques de 1re ligne: 04/340.72.10 ou u68ppi@acv-csc.be

Service cotisations : 04/340.71.10 ou Cotisations-LVO@acv-csc.be

Service juridique : 087/85.99.73 ou sj.juridique@acv-csc.be

Service frontalier : 087/ 85 99 49

Infos générales : 087/85.99.99 ou u68ppi@acv-csc.be

RESO : verviers@resoasbl.be

CSC Alimentation & Services : 04 340 73 70 ou alimentationetservices.liege@acv-csc.be

CSC Services publics: 087 85 98 67 ou servicespublics.verviers@acv-csc.be

CSC bâtiment, industrie & énergie : 087 85 99 66 ou cscbie.verviers@acv-csc.be

CSC METEA : 087 74 98 75 ou u68met@acv-csc.be

CSC ENSEIGNEMENT : 04 340 75 20 ou csce.liege@acv-csc.be

CNE : 067 88 91 00 ou cne.info@acv-csc.be

CSC TRANSCOM

> Route et logistique : 04 340 74 22 ou mmommer.transcom@acv-csc.be lmoussebois.transcom@acv-csc.be

> Bpost : 04 340 74 26 ou mmazy.transcom@acv-csc.be

> Rail (SNCB) : 04 340 74 27 ou meyen.transcom@acv-csc.be

Toutes ces informations se trouvent sur le site Internet