Le port du masque est désormais obligatoire dans les commerces, les marchés, les brocantes, les foires, les bâtiments publics et les lieux publics fortement fréquentés.

Sur base de l'extension des prérogatives communales décidée par le CNS, la bourgmestre d'Esneux, Laura Iker, a pris, en concertation avec le collège communal, une série de mesures complémentaires qui seront appliquées sur le territoire esneutois :

1. Concernant le port du masque

Le port du masque est désormais obligatoire dans les commerces, les marchés, les brocantes, les foires, les bâtiments publics et les lieux publics fortement fréquentés.

Les lieux fortement fréquentés où le port du masque sera obligatoire à partir de ce samedi 25 juillet ont actuellement été défini comme suit :

- au centre d'Esneux: l'ensemble de l'Avenue de la Station et les parkings attenants;

- au centre de Tilff: l'ensemble du Quai de l'Ourthe, la rue Chevalier P. de Sauvage, la rue Waleffe, la Place du Roi Albert, la Place des Porais, le quadrilatère et une portion de l'Avenue Laboulle (du pont jusqu'aux rues Fréson et de Waha)

- à Hony : le barrage de Fêchereux et ses alentours (500 m en aval et 100 m en amont).

Il est rappelé que le port du masque est obligatoire lorsque la distance d’1m50 ne sait être respectée, cela comprend également le Ravel. Contact sera pris avec le SPW afin de connaître les mesures qu’il envisage pour faire respecter cette règle de distanciation sur son réseau.

2. Horeca et commerces

L'Horeca devra respecter les règles définies par le CNS, à savoir demander les coordonnées de ses clients.

Les Night Shop doivent désormais fermer à 22h.

3. Seniors

Au début du confinement, un contact téléphonique avait été pris avec tous les senior (75 ans et plus) de la commune. Un nouveau contact sera pris dans les jours qui viennent.

A ces mesures spécifiques pour la commune d’Esneux, s’ajouteront d’autres, identiques pour les 24 communes de l’arrondissement de Liège, en concertation avec l’ensemble des bourgmestres et avec la coordination du Gouverneur, et ce pour raison de cohérence et compréhension.