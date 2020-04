Le 15 août à Liège, c'est une véritable institution chère à bon nombre de Liégeois et Liégeoises! Chaque année, ce sont plus de 200 000 personnes qui rejoignent Outremeuse durant les trois jours de festivités (14, 15 et 16 août)! S'agissant clairement d'un événement de masse, l'édition 2020 n'aura donc pas lieu!

"Vu que les festivités se déroulent dans quelques rues d'Outremeuse, les gens y sont très concentrés. La distanciation sociale est tout à fait impossible à appliquer", souligne Francis Atta, président de la République Libre d’Outre-Meuse, qui organise la manifestation.

Un report peut-il être envisagé? La question est déjà tranchée, c'est non! "Le 15 août, c'est la fête de Marie. C'est, au départ, une fête religieuse qui s'est étendue. C'est une tradition avec des organisations figées, comme le cortège ou le tir de campes, que l'on reproduit d'année en année et qui restent donc centrées autour du 15 août. Cela n'aurait pas de sens de déplacer l'événement comme on pourrait le faire pour un spectacle ou un festival", poursuit le président.

C'est une décision qui fait mal mais compréhensible... "C'est un coup dur pour nous sachant qu'on prépare l'événement un an à l'avance, pour la population car c'est une grande fête que les Liégeois apprécient mais aussi pour les petits commerçants qui font leur année avec le 15 août. Pour eux, cela va être très dur".

Ce n'est pas la première fois que les festivités du 15 août en Outremeuse sont annulées. Cela avait déjà été le cas en août 1956, à la suite du terrible incendie du Bois du Cazier à Marcinelle ayant causé la mort de plus de 200 mineurs.