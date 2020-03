Les patients de la clinique Saint-Joseph ont intégré le nouvel hôpital.

On assiste à un va-et-vient d’ambulances depuis ce vendredi matin à hauteur du MontLegia… Et pour cause, le groupe santé CHC a activé, avec quelques jours d’avance, le transfert de ses différents sites vers son tout nouvel hôpital en bordure de l'autoroute A602.

Au programme de la journée: la prise en charge des 98 patients du site de Saint-Joseph, désormais vide, mais aussi, en ce début d’après-midi, le transfert de 27 patients actuellement présents au sein des unités de soins intensifs adultes et pédiatriques de la clinique de l’'Espérance à Montegnée. Une organisation réglée comme une montre canadienne puisque, peu avant midi, les 98 patients de Saint-Joseph avaient tous intégré leur nouvelle chambre au MontLegia.

Une opération logistique qui se déroule dans un contexte évidemment très lourd puisque, à côté de cette machinerie complexe, d’autres professionnels de la santé luttent contre la pandémie du Covid 19, qui s’est également invité au MontLegia...

"Déjà en cours de nuit, quelques heures avant l’ouverture officielle, nous avons accueilli trois patients sous assistance respiratoire au sein de notre unité de soins intensifs en raison de la saturation du même service à l’Espérance", explique Philippe Olivier, directeur médical. "A ce jour, nous comptons au total sept cas puisque les quatre autres ont été transférés ce jour. Ces patients sont âgés de plus de 60 ans mais nous sommes très attentifs à l’évolution de ce virus puisque nous avons eu des cas présentant des symptômes atypiques. Nous sommes aussi vigilants par rapport à la tranche 45-50 ans. Nous devrions rapidement avoir les premiers effets de la soirée du vendredi 13 mars. A côté de ces sept premiers cas, neuf autres personnes sont hospitalisées en raison du Covid 19".