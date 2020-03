Vous avez plus de 65 ans? Restez confinés et faites appel au service de courses gratuit.

Parce qu'il est plus que jamais important de respecter les consignes visant à freiner la propagation du coronavirus, le CPAS et la commune de Flémalle ont mis en place un service de courses alimentaires et pharmaceutiques à destination des citoyens de plus de 65 ans, les aînés étant un public à risques qu'il convient de protéger. Le message est donc clair: "Restez confinés, nous faisons vos courses à votre place"!

Pour bénéficier de ce service gratuit, il suffit de prendre contact au 04/ 235 10 47, entre 8 h et 12 h, ou d'envoyer un e-mail sur l'adresse cpas@flemalle.be, du lundi au vendredi. A noter que ce service ne sera opérationnel que durant la période de confinement officielle.

Par ailleurs, les services communaux habituellement accessibles au public restent ouverts uniquement sur rendez-vous. Il est néanmoins conseillé de reporter toute démarche non-urgente.

Pour prendre rendez-vous, voici les coordonnées des différents services:

- Population-Etat civil-Sépultures : 04/234 88 07 ou 04/234 88 14

- Recette : 04/234 88 47

- Urbanisme, gestion immobilière et Environnement : 04/234 88 64

- Maison de l'Energie et du Logement: Energie 04/234 89 17 - Logement 04/234 89 18

- Agence de Développement Local : 04/267 60 17 ou 0497/93 10 03 - adl@flemalle.be

- Secrétariat de la bourgmestre : 04/234 88 53

- CPAS : 04/235 10 00

- Enfance : 04/235 11 32

- Enseignement : 04/235 11 00