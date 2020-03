En raison de l'impact économique et social du confinement imposé pour endiguer la propagation du covid-19.

Le collège communal de Grâce-Hollogne a décidé d'appliquer plusieurs mesures fiscales d'allègement en raison du confinement lié à la pandémie de coronavirus. "L'objectif est de soutenir les particuliers et le secteur économique de Grâce-Hollogne", souligne le collège communal.

Pour les particuliers, il s'agit de reporter l'envoi de toute facture de redevance et de tout avertissement extrait de rôle relatifs aux taxes communales qui leur sont destinés pour 2020, y compris dès lors la taxe déchets. A noter que ceci ne s'applique pas aux rappels de redevances/taxes et aux sanctions administratives. "Une attention très particulière sera accordée dans ce contexte par Monsieur le directeur financier afin de consentir des plans de paiement-d'apurement".

Pour les commerçants, en 2020, il a été décidé de supprimer la taxe sur les débits de boissons et d'appliquer la taxe sur la force motrice et la taxe urbaine non ménage (déchets) à due concurrence de la période de fermeture forcée.

A Seraing, on souhaite également alléger la charge financière des ménages en raison de l’impact économique et social du confinement imposé pour endiguer la propagation du covid-19. Ainsi, comme cela se pratique déjà, tout citoyen qui en fera la demande aura la possibilité d'étaler le paiement de la taxe 2020 relative aux déchets ménagers.

"En outre, la période de confinement entraînera immanquablement une hausse de la quantité de déchets consommés par les ménages. En conséquence, le bourgmestre interpellera la Région wallonne pour que la production de déchets soit neutralisée financièrement pour les ménages pendant cette période. L'objectif est de diminuer le montant de la taxe poubelles à payer en 2021 par les citoyens pour les déchets ménagers produits en 2020", précise-t-on à la ville de Seraing.

Rappelons toutefois que ces mesures n'exonèrent en rien les citoyens de leur devoir de tri sélectif des déchets.