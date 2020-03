Après deux carnavals au sein d'écoles le week-end dernier, c'est au tour du spectacle "Les Monologues du Vagin" d'être annulé.

A ce jour, la commune de Neupré compte deux cas de coronavirus sur son territoire, dont l'échevin de l'Enseignement Alain-Gérard Krupa. Ce dernier a été mis en quarantaine à son domicile tandis que le collège communal a renforcé les mesures de précaution au sein de l'administration communale. C'est dans ce cadre que deux carnavals prévus au sein de deux écoles communales, le week-end dernier, ont été annulés. Cette fois, c'est au tour du spectacle "Les Monologues du Vagin", prévu ce samedi 14 mars à la salle du Coude à Coude, d'être annulé.

Cette annulation s'accompagne d'une mesure plus large. "Le collège communal gère la situation en bon père de famille, avec calme et sérénité, sans céder à la panique. Aussi, dans l'intérêt de tous et par précaution, il a pris la décision d'annuler toutes les manifestations communales en milieu fermé et confiné", annonce le collège communal de Neupré sur le site Internet de la commune et via Facebook.