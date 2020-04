Face aux effets dévastateurs du Covid-19 sur le secteur de l'industrie musicale, 11 acteurs européens s’unissent et lancent le NextStageChallenge.

Lequel est vu par ses créateurs comme une initiative afin d'encourager le développement de solutions innovantes et durables.

Il s'agit d'un événement d’envergure internationale qui repose sur l’organisation conjointe d’un hackathon, d’un programme d’accélération et d’une conférence inspirante.

La crise sanitaire globale que nous connaissons crée de nombreuses incertitudes, en ce compris pour les professionnels de la musique.

Lesquels en appellent donc au développement de solutions technologiques innovantes afin de venir en aide aux artistes et aux acteurs du live.

Un appel à candidatures ouvert jusqu'au 24 avril



NextStageChallenge débutera avec un appel à candidatures qui est ouvert jusqu’au 24 avril.

À partir du 27 avril et durant deux semaines, entreprises, équipes et individus exploreront et étudieront des solutions technologiques à partir de trois axes.

A savoir en l'espèce l’accès à la musique, l’engagement de l’audience ainsi que la valorisation.



Pour chaque catégorie, les contributions les plus innovantes seront sélectionnées pour participer à un programme d’accélération collectif suivi d’une grande conférence.



L’initiative est issue d’un effort conjoint entre plusieurs partenaires européens dont Wallifornia Music Tech.

Lequel événement imaginé par Leansquare, soit une filiale de Noshaq (ex-Meusinvest), est lié au festival musical liégeois Les Ardentes.



Pour plus d’informations ou pour soumettre vos suggestions pour le NextStageChallenge: www.nextstagechallenge.org.