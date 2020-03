La page Solidarité Coronavirus Liège compte déjà près de 4 500 membres en quelques jours

En cette période délicate où l’on voit certains montrer la pire face de l’égoïsme, il est bon de rappeler que d’autres ont des initiatives de partage et d’entraide qui mettent du baume au coeur.

Ainsi, Michel et Adeline de Liège ont décidé de créer le groupe Facebook "Solidarité Coronavirus Liège." Cette page a pour but de mettre en contact les personnes qui ont besoin d’aide et celles prêtes à en donner gratuitement et sans retour. La précision est importante. "Certaines personnes ont tenté de vendre leurs services, même à moindre coût et nous ne sommes pas d’accord avec cette démarche", explique Michel, créateur du groupe avec sa compagne Adeline.

"Il y a d’autres groupes pour cela. Certains restaurateurs ont aussi tenté de partager toute leur carte et nous ne souhaitons pas faire de la publicité. Nous acceptions par contre qu’ils annoncent qu’ils font de la livraison."

Au départ de la crise, Michel était comme beaucoup, sceptique concernant la gravité de la pandémie. "Comme beaucoup, il m’a fallu le temps de réaliser la gravité de la situation. Comme ma compagne et moi étions coincés à la maison, nous avons décidé d’apporter notre aide. On n’a jamais imaginé un tel succès."

Le groupe a été créé le 12 mars et il compte actuellement près de 4 500 membres. En effet, en 24 heures, déjà 1 500 personnes s’étaient inscrites. Maintenant, des personnes provenant d’autres pays tentent de s’y inscrire, notamment pour accéder aux tutoriels partagés par les membres.

"D’autres groupes sont nés dans d’autres régions et ont repris le nom. Cela nous fait plaisir. C’est important. Certaines personnes ont besoin d’aide pour les courses notamment, d’autres souffrent énormément de la solitude. Il est important d’aider les gens qui sont proches de nous pour éviter que trop de personnes ne sortent. Il y a une certaine détresse sociale et nous essayons, avec nos moyens d’aider les personnes. Parfois, rien que parler à une personne au téléphone est bénéfique."

Michel souhaite que ce groupe ne devienne pas un groupe de débats. "Nous refusons la méchanceté, le monde est déjà tellement méchant. Nous voulons de la bienveillance et de la gentillesse."

Quant à Adeline, sa compagne, elle est particulièrement attentive et interpellée par ce qui arrive aux personnes dans le besoin. "Ce qui m'attriste , ce sont toutes les personnes qui ont des difficultés financières et qui ont besoin de colis alimentaires. Je suis en contact avec la Fédération des services sociaux qui est en train de faire un listing de toutes les ASBL avec leur horaire de permanences et le type d'aide apportée. Je vais alors pouvoir relayer auprès de personnes en détresse qui ont demandé de l'aide sur le groupe."

Le groupe ne cesse de grandir d’heures en heures et a déjà permis d’aider des dizaines de personnes dans le besoin.