La police limbourgeoise (Bilzen-Riemst-Hoeselt) a saisi vendredi le véhicule d'un Liégeois qui a été appréhendé pour le troisième jour de suite pour avoir effectué un déplacement non essentiel, a fait savoir la police dimanche. Une procédure de comparution immédiate a été émise à son encontre. L'homme a été interpellé une première fois mercredi alors qu'il roulait sans but précis à Kanne, dans l'entité de Riemst, négligeant ainsi les mesures de confinement imposées pour endiguer la propagation du coronavirus. Il s'est vu infliger une amende de 250 euros avec perception immédiate. Jeudi, il était parti de Liège et se rendait à Tongres. Il a expliqué qu'il voulait aller visiter un ami. Il n'a pas reçu d'amende mais un procès-verbal a été dressé.

Visiblement, l'individu n'avait toujours pas retenu la leçon puisqu'il a encore été interpellé sur la route reliant Bilzen à Liège. Il a encore déclaré aux policiers qu'il allait visiter un ami. Le parquet limbourgeois a ordonné la saisie de son véhicule.