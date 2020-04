Et ce pour apporter son soutien au secteur médical et aux personnes fragilisées.

Depuis le début de la crise du coronavirus, les entreprises ne sont pas en reste dans l'élan de solidarité qui s'est mise en place.

En terres liégeoises, c'est notamment le cas de ce groupement d'employeurs initié au départ de la société Eloy de Sprimont.

De son côté, Wikipower vient de lancer une campagne de soutien à la Croix-Rouge de Belgique durant cette crise sanitaire.

Le groupe familial européen Spadel veut également apporter sa pierre à la lutte mondiale contre l’épidémie de coronavirus.

En tant qu’entreprise voulue socialement responsable, Spadel a décidé de lancer un plan d’actions solidaires.

Et ce pour soutenir le milieu médical et associatif qui est fortement impacté par la situation actuelle.

600 000 bouteilles d'eau mises à disposition gratuitement



Parmi les mesures prises figure la mise à disposition gratuite de 300 000 bouteilles d’eau pour le personnel soignant.

Il est aussi question de 300 000 bouteilles pour les personnes isolées ou en situation de précarité.

En premier lieu, Spadel veut donc apporter son soutien au personnel soignant.

Dans chacun des pays où il est présent, le groupe fournira gratuitement des bouteilles d’eau à des hôpitaux, des centres médicaux et des maisons de repos.

D’ici au 30 avril, Spadel mettra 300 000 bouteilles à leur disposition (210 000 dans le Benelux, 40 000 en France et 50 000 en Bulgarie).

Et ce en passant notamment par les services de restauration qui gèrent les cantines destinées au personnel soignant.

Durant cette même période, le groupe fournira également 10 000 bouteilles vides supplémentaires pour la confection de gel hydroalcoolique.

A ce jour, 3 000 bouteilles vides ont déjà été fournies en France et 1 000 dans le Benelux.

Spadel ne veut pas non plus oublier les personnes les plus défavorisées, en particulier les sans-abris et les personnes isolées.

D’ici au 30 avril, le groupe mettra 300 000 bouteilles d’eau à disposition pour assurer leur hydratation (230 000 dans le Benelux, 20 000 en France et 50 000 en Bulgarie).

"La lutte contre l’épidémie est l’affaire de tous, y compris des entreprises. Chez Spadel, nous estimons qu’il est de notre devoir de venir en aide à notre manière à ceux qui se battent chaque jour avec courage et détermination pour sauver des vies", souligne son patron Marc Du Bois.