Un médecin ORL liégeois déplore l'absence d'informations et le manque de mesures de prévention face au Coronavirus, dont les cas ne cessent d'augmenter...

", s'est étonnée vendredi Françoise Pottier, médecin ORL-allergologue, qui pratique au CHU de Liège, à la clinique André Renard à Herstal et à la polyclinique de Chênée.

Celle-ci ne cache pas son mécontentement vis-à-vis de l'absence d'informations et du manque de mesures de prévention alors que les cas de Coronavirus n'ont fait qu'augmenter depuis le début de la semaine... Elle est d'autant plus en colère vu la discipline qu'elle exerce... En première ligne puisque tout patient qui franchit la porte de son cabinet est au minimum ausculté au niveau du nez et de la gorge... "Ce qui m'effraie, c'est qu'on ne nous fournit pas de kits de dépistage. Or, j'ai reçu entre 15 et 20 patients qui se plaignaient de symptômes similaires à ceux du Coronavirus et qui se demandaient s'ils ne l'avaient pas attrapé... Puisqu'il s'agit d'un kit spécial dont je ne dispose pas, je ne peux que les encourager à consulter leur médecin traitant... C'est absurde sachant que si cela nous était fourni, je pourrais procéder directement au prélèvement", souligne le docteur Pottier.

Autre incohérence sur laquelle elle insiste, c'est le manque de moyens pour assurer une bonne prévention... alors qu'elle est quotidiennement en contact avec des personnes qui, durant l'examen, pourraient se mettre à tousser... "Au CHU, on nous a fourni du gel désinfectant, des gants et des masques mais ce ne sont pas les bons... Nous disposons du simple masque qui permet à une personne malade de ne pas propager le virus mais si un patient tousse face à moi, et qu'il est positif sans peut-être le savoir, cela ne m'empêche pas de recevoir ses particules. Un autre type de masque pourvu d'un système de filtration de particules protégerait mieux", confie-t-elle. "A Chênée, par contre, j'ai moi-même acheté mon gel désinfectant et je suis rationnée au niveau des masques car je n'ai droit qu'à un seul masque par demi-journée de consultations". Un masque censé être à usage unique, précisons-le...

Mais on le sait, les masques de protection sont en rupture de stock!