L’enfant du substitut pourrait avoir été en contact avec une personne qui souffrirait du Covid 19

La nouvelle vient de tomber, une magistrate du parquet de Liège division Verviers a été mise en quarantaine par précaution car un membre de son entourage proche aurait été en contact avec une personne qui pourrait être infectée par le coronavirus.

Ainsi, l’enfant de cette dame a été en contact avec une personne âgée souffrante. L’homme aurait présenté des signes distinctifs de la maladie. Cette personne pourrait être atteinte du Covid 19.

Par mesure de précaution, il a été décidé que la magistrate et ses proches seraient placés en quarantaine pour éviter tout risque de propagation. Ce mercredi matin, cette magistrate aurait dû siéger à une audience du tribunal correctionnel au nouveau palais de justice de Liège, mais a été remplacée par une autre magistrate du parquet comme cela peut-être le cas.

En effet, on a pour coutume de dire que le "parquet est un et indivisible", ce qui signifie qu’un magistrat du parquet peut être remplacé par n’importe quel autre de ses collègues également du parquet, car c’est un seul et même organe. Toutefois, la parole de chaque membre du parquet est libre et n’est pas tenue, si sa conscience lui dicte, de suivre les précédentes réquisition d’un collègue. LEs dossiers ont donc pu être traités par le tribunal.