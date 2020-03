Face à la multiplication des cas de Coronavirus en Belgique, le collège communal de la ville de Seraing, le Centre hospitalier du Bois de l’Abbaye, Interseniors (intercommunale des seniors des communes de la haute Meuse liégeoise et de la Hesbaye), la zone de police locale de Seraing/Neupré et le CPAS de Seraing se sont associés pour mettre sur pied une "Task Force Covid-19".

Après avoir fait circuler les mesures de précaution au sein des différents services et des écoles, comme dans les autres villes et communes, le collège communal de la ville de Seraing passe désormais à une vitesse supérieure. Au vu de l'évolution de la situation, il a été décidé de constituer une task force afin de mettre en place une stratégie de communication "des plus efficaces et transparentes sur la crise actuelle". Celle-ci est pilotée par le coordinateur de la planification d’urgence de la ville de Seraing.

"Concrètement, la création de ce groupe particulier a pour objectif d’assurer une parfaite et instantanée circulation de l’information entre les cinq partenaires, qui pourront agir rapidement si besoin", précise-t-on au cabinet du bourgmestre de la ville de Seraing, où l'on insiste néanmoins sur l'importance de ne pas céder à la panique.