Tous ont été invités à rester chez eux pour une durée minimale de 14 jours...

Début de semaine, on apprenait que six décès sont à déplorer en ce mois de mars au sein de la résidence Domaine du Château, à Flémalle. Il apparaissait également qu'une trentaine de résidents, sur les 140 que compte l'établissement, ont été placés en isolement, par mesure de précaution, parce qu'ils présentaient des symptômes qui pourraient être liés au coronavirus et que huit membres du personnel soignant, testés positifs au Covid-19, avaient été écartés.

L'intercommunale Interseniors, qui gère cette résidence, avait précisé que trois de ces décès pourraient être liés au Covid-19 tandis que les trois autres y sont totalement étrangers. Ce vendredi, Interseniors a fait savoir qu'un dépistage a été organisé auprès des 71 agents appelés à travailler sur le site. Les tests ont livré leurs résultats. Sur ces 71 personnes, 31 ont été détectées positives au Covid-19. "Soit 8 infirmières, 16 aides-soignantes, 1 éducatrice, 2 ouvriers de maintenance et 4 auxiliaires d’entretien. Tous étaient asymptomatiques ou présentaient des malaises légers, sans lien apparent avec le Covid-19. Les 31 membres du personnel concernés ont été invités à prévenir leur médecin traitant et, par principe de précaution, à rester à leur domicile pendant une durée minimale de 14 jours", précise l'intercommunale dans un communiqué.

On précise qu'une infirmière en chef et deux infirmières bénéficiant d’une large expérience au sein de l’intercommunale assurent l'encadrement du personnel intérimaire nécessaire au remplacement des agents écartés. "Les résidents continueront ainsi à bénéficier d’un encadrement parfaitement qualifié".

Concernant la trentaine de résidents placés en isolement, Interseniors précise que leur état de santé "tend à la stabilisation" et que "tout est mis en oeuvre pour inverser la tendance épidémique".

"Vu la contagiosité manifeste et sournoise du virus", le comité de gestion d'Interseniors en appelle à la plus grande vigilance et plaide pour l'élargissement du dépistage systématique du personnel des maisons de repos et des résidents.

A noter qu'une permanence téléphonique est mise en place dès ce week-end, entre 10 et 17 h (04/225 77 00), tant pour les familles des résidents que pour les membres du personnel.