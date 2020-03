Et ce suite à la Ville de Huy qui avait fait de même.



Au regard de l’actualité jugée plus que préoccupante concernant le coronavirus, le collège communal de Waremme s’est réuni en urgence mercredi matin.

Après avoir consulté des professionnels de la santé publique ainsi que les autorités provinciales et au regard des recommandations fédérales, il lui paraissait essentiel que des mesures guidées par le principe de précaution soient mises en œuvre dans les meilleurs délais.

Au terme de la réunion, les décisions suivantes ont été prises :

Annulation de toutes les manifestations organisées par la Ville de Waremme ou les organes para-communaux (centre culturel, bibliothèques, Académie, ...).

Ecoles & Crèches : les directions des établissements dont la Ville est le pouvoir organisateur suivent au quotidien l’évolution de la situation. A cet égard, le collège a décidé de suspendre les sorties extérieures ainsi que les voyages scolaires. Les fêtes et repas prévus par ou au sein des écoles sont également annulés.

Seniors : dans un souci de protection des aînés, soit un public particulièrement sensible au coronavirus, l’ensemble des activités seniors organisées par la Ville sont annulées ou reportées à une date ultérieure lorsque les mesures de prudence jugées élémentaires le permettront.

Carnaval de Waremme : vu la proximité de l’événement et le nombre élevé de partenaires impliqués, le collège a pris contact avec les organisateurs du carnaval, prévu initialement ce dimanche 15 mars. En concertation avec ces derniers, ce grand rassemblement cher à la population waremmienne a été annulé.

Ces mesures entrent en vigueur immédiatement et elles seront d’application jusqu’à la fin du mois de mars, moment elles seront réévaluées et adaptées.

En outre, mercredi soir, une réunion rassemblant les treize bourgmestres de la zone de secours Hesbaye ainsi que des représentants du secteur hospitalier et des médecins généralistes s'est tenue. Estimant que le pays est actuellement confronté à une épidémie sans précédent et entendant l'avis de spécialistes, il a été décidé d'aller au-delà des mesures fédérales. Ainsi donc, en vertu du principe de précaution et compte tenu du fait qu'il incombe également aux autorités communales de prendre des mesures urgentes et provisoires, un arrêté de police a été pris. Ce dernier interdit les manifestations et événements accessibles au public en lieux clos et couverts.