Nous l'annoncions ce vendredi en fin de journée, un corps a été repêché ce 27 mars dans la Meuse, au barrage d'Ivoz-Ramet à Flémalle. Les services de secours sont intervenus et le parquet avait été prévenu... ce samedi matin, c'est la famille de la victime qui a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux. Il s'agit de Stephen Clément, hutois de 28 ans : "On gardait espoir! Mais ce matin, la triste nouvelle m'a été annoncée... Comme un coup de la fatalité... Mon FILS a été retrouvé décédé au barrage de Flémalle. Tant de souvenirs me restent en mémoire ... Mon FILS, je t'aime à jamais", a indiqué, dévasté, le papa de Stephen.

Pour rappel, Stephen Clément avait disparu en décembre dernier avec sa compagne, Sandra Paermentier. Le corps de cette dernière avait été retrouvé en janvier dans la Meuse à Statte, à bord de leur véhicule repêché. Pas de trace de Stephen à l'époque même si tout laissait penser que ce dernier se trouvait également à bord du véhicule tombé à l'eau.

Ce vendredi, le corps du Hutois a donc été extrait de la Meuse.