Ce sont des témoins qui, peu avant 13 h, on alerté les secours à Liège ce dimanche. Un corps avait en effet été aperçu dans les eaux de la Meuse à hauteur du Pont Atlas. Rapidement, les pompiers plongeurs et la police sont descendus sur place. Le corps est celui d'une jeune fille. Le parquet a également été avisé et un médecin légiste a été dépêché.





Tout le monde a immédiatement pensé,à Liège, à Marion Haan, jeune fille de 20 ans disparue le 17 septembre dernier après avoir quitté son kot quai Godefroid Kurth. D'origine française, elle suivait des études à Liège depuis plusieurs années déjà. Sa disparition était jugée très inquiétante.





Selon le parquet de Liège, il est fort probable que le corps repêché soit celui de Marion Haan. Plusieurs éléments concordent en effet mais une identification "scientifique" n'a pas encore pu être établie. Les parents ont été contactés. On aurait notamment retrouvé sur la jeune fille un abonnement.

Il semble par ailleurs qu'aucune trace d'un tiers n'ait été constatée.