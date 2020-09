Le suspect et son accompagnant étaient visiblement sous l’influence de l’alcool.

Alix, 36 ans, a écopé de 15 mois de prison pour avoir commis une agression au couteau après un simple différend entre automobilistes !

Dans la matinée du 31 mars 2018, la police a été appelée à intervenir à la suite d’une rixe qui s’est produite rue de Hesbaye à Liège. Sur place, les inspecteurs ont été confrontés à Alix et son passager. Les intéressés étaient sous l’influence de l’alcool. Alix présentait deux blessures superficielles au visage et avait les mains maculées de sang.

Interrogé, il n’a pas voulu donner d’explications et a été emmené à l’hôpital.

Sur place, les policiers ont été interpellés par un homme qui leur a expliqué qu’il venait d’être agressé par le conducteur. Il était passager dans un véhicule garé.

Alors qu’il se trouvait dans la voiture avec le conducteur, la voiture qui se trouvait devant a brusquement fait une marche arrière et a foncé dans leur véhicule. Les protagonistes sont tous sortis et ont évoqué un constat. C’est alors qu’Alix s’est énervé. Il a déplacé la voiture qui venait de percuter l’autre véhicule et est revenu vers les victimes, armé d’un couteau. La victime a expliqué que le suspect avait tenté de lui porter un coup de couteau à l’abdomen, mais qu’il avait réussi à l’esquiver et avait reçu un coup de couteau au bras. Il avait une profonde plaie et a subi une incapacité de travail de 10 jours.

Le suspect a plusieurs fois changé de version concernant la possession et l’usage de ce couteau. Il ne s’est pas présenté devant le tribunal pour s’expliquer. Le juge a notamment souligné les très nombreux antécédents de l’intéressé, dont certains spécifiques.