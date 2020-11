Nous l’évoquions ce week-end, le Collège de Liège vient d’octroyer un permis d’urbanisme pour la démolition de 3 maisons et la construction d’un nouvel immeuble de 10 logements avec un rez-de-chaussée commercial situé rue Cathédrale 57 à 61 et rue de la Régence 43. Le nouvel immeuble est réparti comme suit : des caves et des réserves au sous-sol ; un commerce, un local à vélos et des espaces communs (accès) au rez-de-chaussée ; 1 logement d’une chambre d’une superficie de ± 71 m², 8 logements de deux chambres d’une superficie entre 83 et 116 m² et 1 logement de 3 chambres d’une superficie de 144 m² aux étages. Le nouvel édifice sera surmonté de toitures plates aménageables en terrasses pour agrémenter les logements.

Pour rappel c’est le 13 mars 2020 que le Collège cédait en gré à gré les 3 immeubles et fixait le montant de la transaction à 320.0000 euros avec certaines conditions comme le fait d’obtenir un permis dans un délai de 12 mois…

À noter que des espaces extérieurs privatifs bien orientés et de bonne qualité pour chaque logement sont également prévus. D’un point de vue architectural toujours, les façades seront revêtues de briques de teinte gris clair au rez-de-chaussée tandis que sur les étages, un dégradé, avec des tonalités allant du gris clair en partie basse, au gris plus clair en partie haute sera prévu. Les façades en retrait seront, quant à elles, recouvertes d’un bardage effet miroir.

Logements de qualité

"L’appel à projet lancé par la Ville avait pour objectif d’assainir l’angle de rue de ses constructions vétustes", précise l’échevine de l’Urbanisme, Christine Defraigne, "il s’inscrit également dans le grand projet de redynamisation et de développement du quartier "Grand Léopold" et répond aux objectifs fixés par la Ville visant, notamment, à assainir les chancres urbains, à redynamiser le centre-ville et à développer des logements et un cadre de vie de qualité pour les habitants".