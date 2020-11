La chambre du conseil de Liège vient de prolonger le mandat d’arrêt de Roxane, 29 ans, cette Liégeoise qui a poignardé une dame dans la file d’attente des Restos du cœur situés à Bressoux, le 29 octobre dernier.

En réalité, quelques jours plus tôt, la jeune femme s’était vu refuser un colis. Roxane, qui vient d’être maman il y a quelques mois, est revenue quelques jours plus tard armée d’un couteau. Elle a menacé les bénévoles et exigé d’avoir le contenu de la caisse.

Les deux bénévoles ne se sont pas laissés impressionner. Ils ont décidé de mettre l’indélicate dehors… une fois de plus.

De rage, Roxane a alors brandi son couteau et poignardé dans le dos une personne qui faisait la file pour recevoir un colis de nourriture ! Heureusement, les jours de la victime n’étaient pas en danger. Roxane a très vite été interpellée.

Elle veut rester en prison

Lors de son audition à la police locale de Liège, la jeune femme a demandé à être mise en prison… "Je n’ai rencontré ma cliente que devant le juge d’instruction et je n’ai pas pu la voir depuis", indique Me Maxime Toller qui défend la suspecte qui devra répondre d’une tentative d’extorsion et tentative de meurtre.

"Il y a des cas avérés de Covid et il est compliqué de voir nos clients. Je l’ai donc représentée." Étant donné la gravité des faits, l’avocat n’avait que peu d’espoir d’une libération. "Elle était fortement sous l’influence de drogue lorsqu’elle a commis cet acte. Nous avons bien conscience de la gravité des faits."

La défense n’a pas demandé une libération pour sa cliente. Sans surprise, la chambre du conseil a donc prolongé le mandat d’arrêt de la suspecte.