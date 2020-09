La commune a recours à une société privée pour aider l’équipe de fossoyeurs.

Il n’est pas rare d’entendre des citoyens se plaindre d’un manque d’entretien des espaces publics ou de lire des commentaires en ce sens sur les réseaux sociaux, et ce, sans doute dans toutes les communes… Des propos souvent plus virulents lorsqu’il est question de l’état des cimetières… Une honte, estiment-ils, à l’égard des défunts !

À l’interdiction d’utiliser des produits herbicides qui, reconnaissons-le, complique l’entretien de l’espace public, sont venus s’ajouter la pandémie de Covid-19 et le confinement qui en a découlé… Les "mauvaises herbes" ont donc eu quartier libre… Si bien qu’à Flémalle, comme ailleurs, il est difficile, au départ d’une petite équipe, de rattraper le retard accumulé.

Plus simple de tondre

Aussi, face à l’état jugé déplorable des cimetières, il a été décidé de recourir aux services d’une société privée afin d’aider l’équipe de fossoyeurs à mener une opération "coup de propre" dans l’ensemble des cimetières de la commune. Cette dépense, estimée à 35 000 €, a été soumise lundi soir au conseil communal. S’il s’agit désormais de consulter des entreprises susceptibles d’effectuer un tel travail, le souhait est que cela puisse débuter dans le courant du mois d’octobre.

"Le service travaille à la mise en place d’un système visant à végétaliser les cimetières et à les entretenir avec des machines. Beaucoup de cimetières sont composés de gravillons dans lesquels poussent les mauvaises herbes et donc, au niveau de l’entretien, ce serait bien plus simple pour les ouvriers communaux de pouvoir tondre une pelouse", précise la bourgmestre de Flémalle, Isabelle Simonis.

Végétalisation

Et d’ajouter que la volonté est d’arriver à pouvoir mener l’un ou l’autre projet pilote l’année prochaine. Projet pilote, en effet, car il est un fait que les opérations de végétalisation ne pourront pas être menées, en même temps, au sein des 14 cimetières que compte le territoire flémallois…

La priorité sera sans doute donnée aux cimetières dits actifs (ils sont au nombre de cinq), c’est-à-dire là où il y a encore de l’espace disponible et donc où des concessions peuvent encore être attribuées…