La cour d’appel de Liège vient d’acquitter pour légitime défense Alain Chapelier, 63 ans, qui devait répondre du meurtre de Ronnie A., à la suite d’un jet de canette qui a eu lieu à proximité de la gare de Namur.

Devant le tribunal correctionnel de Namur, Alain Chapelier avait été condamné à 5 ans de prison et 25 000 euros de dommages. Les magistrats de la cour ont estimé qu’il avait porté des coups de couteau mortels parce qu’il était acculé et pouvait craindre pour sa propre vie. La cour a toutefois retenu le port d’arme illégal et a condamné le prévenu à une amende.

