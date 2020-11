Celle-ci a en effet débuté peu avant 18 h, avenue de la Libération. Raphaël, 46 ans et Nathan, 24 ans, bien connu pour plusieurs méfaits commis ensemble, circulaient en voiture lorsque, à la vue d'un véhicule de police, ils ont rapidement pris la fuite. La patrouille a alors pris en chasse les deux fuyards qui n'ont pas hésité à enfreindre le code de la route à plusieurs reprises... notamment en faisant volte-face et en percutant le véhicule de police. In fine, les deux malfrats ont toutefois réussi à prendre la poudre d'escampette. Mais la police avait bien sûr relevé la plaque d'immatriculation.

Quelle ne fut pas la surprise des policiers dès lors de trouver, au domicile de Nathan, référencé comme propriétaire de la voiture... Nathan, qui était tranquillement rentré chez lui. Une fouille de la propriété a par ailleurs permis de retrouver Raphaël, qui était caché dans un buisson, un couteau à la main. Dans le véhicule, qui n'était pas en ordre d'assurance, la police retrouvera aussi des stupéfiants.