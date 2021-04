Samedi après-midi, une course-poursuite a eu lieu dans le centre-ville liégeois.

C’est là que vers 16 h 30, des policiers en voiture ont remarqué une voiture qui ne semblait pas être en ordre d’assurances.

Les policiers ont alors voulu procéder au contrôle du conducteur. Mais ce dernier a accéléré et a pris la fuite. Une course-poursuite s’est engagée lors de laquelle le fuyard n’a pas hésité à emprunter deux rues dans le mauvais sens d’un… sens interdit et à rouler à plus de 100 km/h, là ou la vitesse était limitée à 50 km/h.

Finalement intercepté, Dejan un homme âgé de 44 ans en situation de séjour illégal a été emmené au poste.

Interrogé, l’homme a expliqué qu’il avait pris la fuite, précisément parce qu’il était en situation de séjour illégal et parce que son véhicule n’était pas en ordre.

L’homme a été privé de liberté. Il devrait être déféré au parquet de Liège dans la journée de dimanche.